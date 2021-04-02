Футбольный клуб «Амкар» официально зарегистрирован
Новое юридическое лицо имеет статус Автономной некоммерческой организации и полное название «Амкар-Пермь». Президентом клуба стал Валерий Чупраков (он был президентом бывшего ФК "Амкар" с 1994 по 2010 годы).
После получения официальной регистрации будет подана заявка на участие ФК «Амкар» в Профессиональной футбольной лиге сезона 2021-2022. Сейчас идет подготовка документов, которые должны быть направлены в Лигу не позднее 30 апреля. После чего пройдет процедура лицензирования.
В ближайшее время будет определен пул спонсоров и форматы сотрудничества, что позволит сформировать бюджет клуба на дебютный сезон в профессиональном футболе.
Параллельно руководство клуба приступит к формированию состава клуба: подбору кандидатуры главного тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов.
Сезон в ПФЛ начнется в конце июня 2021 года.
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