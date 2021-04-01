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← В Прикамье стартовал региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов

Представители 16 стран готовы приехать в Пермь на первенство Европы по скалолазанию

Через месяц на новом скалодроме в Перми стартует первенство Европы по скалолазанию 2021 года. Подготовка к турниру идет по плану. Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, количество стран-участниц в Перми обещает быть внушительным - запросы на визы прислали представители 16 европейских государств.
"Мы уже презентовали зарубежным коллегам арену будущих соревнований. Со своей стороны сейчас прикладываем все усилия, чтобы все сборные, которые хотят к нам приехать, смогли это сделать. Подготовка к турниру идет строго по плану. Сейчас начинается самая активная фаза. Процессом занимается опытная команда, которая знает свое дело. А нюансы работы на новой площадке нам помогли определить тестовые соревнования – первенство России, которое мы провели с 23 по 27 марта", - рассказал первый вице-президент Федерации скалолазания России Евгений Чернышёв.
Напомним, первенство Европы пройдет в Перми в СК им. Сухарева с 30 апреля по 6 мая. Скалолазы выступят в трех дисциплинах – боулдеринг, лазание на трудность, лазание на скорость. Также будут награждены сильнейшие спортсмены в олимпийском виде – многоборье. Они будут определены по выступлениям в отдельных дисциплинах без проведения финалов. Медали будут разыграны в трех возрастных категориях: младшие юноши и девушки (14-15 лет), старшие юноши и девушки (16-17 лет), юниоры и юниорки (18-19 лет). Это будет первый международный молодежный старт за полтора года.
Добавим, что краевая столица примет турнир во второй раз. Сильнейшие молодые скалолазы Старого Света боролись в Перми за награды в 2017 году.

Метки: Спорт

Опубликовано: 01.04.2021 в 14:30 в рубрике - Новости регионов России

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← В Прикамье стартовал региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов

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