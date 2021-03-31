В Прикамье стартовал региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов
В Прикамье проходит региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Команды-победители представят Пермский край на окружном заключительном этапе в сентябре этого года в Саранске.
В минувшие выходные стали известны имена победителей турнира по программированию. Ими стали студенты механико-математического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) – Игорь Субботин (3 курс), Арсений Юрчатов (1 курс) и Дмитрий Сидоренко (3 курс). Игорь и Арсений войдут в состав делегации Пермского края для участия в окружном финале Олимпиады.
В первом состязании Олимпиады приняли участие 14 студентов из 5 вузов Пермского края. Перед участниками стояла задача в течение 5 часов решить 8 олимпиадных задач по программированию на выбранном ими языке.
Впереди пермских студентов ждут испытания еще по 3 направлениям Олимпиады - Управленческие поединки, Парламентские дебаты и «Что? Где? Когда?». Мероприятия проходят в рамках празднования Года науки и технологий.
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