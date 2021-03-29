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← Аэропорт Большое Савино перешёл на летнее расписание

В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России

В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России Олег Матыцин. Поездка была приурочена к прошедшему в Прикамье финалу Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.Вопрос из зала - от выпускника Чайковского государственного института физкультуры Альберта Демченко. Трехкратный призёр Олимпийских игр сейчас ратует за появление в Прикамье санно- бобслейной трассы.
Ответ держит Олег Матыцин, министр спорта России. В ходе рабочей поездки в Чайковский он поздравил педсостав и студентов с 40-летием вуза, вручил ведомственную благодарность и обстоятельно обсудил с коллегами перспективы развития спортивной инфраструктуры в Пермском крае. Олег Матыцин, министр спорта России : "Необходимо два аспекта рассматривать при совершенствовании инфраструктуры - аспект, связанный с комплексами, каким является трамплинный, для подготовки сборных команд, спортивного резерва, проведения крупных международных соревнований. С другой стороны, понимаем, что очень важно создавать доступную инфраструктуру, легко возводимые спортивные сооружения, они очень важны для людей".
Развитие спортивной инфраструктуры – один из основных приоритетов развития отрасли, которые ставит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Доступность объектов для всех возрастных категорий - это залог здоровья, а также отличная мотивация для привлечения жителей региона к регулярным занятиям физкультурой и спортом, а значит и базис для будущих спортивных успехов края, уверен глава региона. За последние 3 года в крае отремонтировано и возведено более 400 объектов: от крупных- ФОКов и межшкольных стадионов до малых - открытых площадок. Татьяна Чеснокова, министр спорта Пермского края: "Самое главное, все вопросы касались системных подходов. Одна из ведущих рекомендаций - это подготовка региональной стратегии развития спорта до 2030 года, и что очень важно, мы такой документ со своей стороны уже начали готовить совместно с федерациями". Визит Олега Матыцина приурочен в том числе к проходящему в ЧайковскомФиналу Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Пермский край вместе со Свердловской областью стали единственными регионами России, которым доверено принять международные соревнования по лыжным видам спорта.
В феврале в Перми отгремел решающий отборочный турнир по баскетболу к Кубку Европы Фиба, буквально на прошлой неделе награды Всероссийских зимних сельских игр разыграли 700 гостей из 44 регионов. Перед ответственными стартами Олег Матыцин пообщался со сборной страны. Кроме трамплинного, министр побывал на лыжно- биатлонном комплексе «Снежинка» и учебно-спортивном комплексе «Буревестник». Уже 2 года в Чайковском государственном институте физической культуры работает кафедра хоккея, а профильная команда Физрук, представляет вуз в Студенческой хоккейной лиге. Для более качественной подготовки тренерских кадров нужна ледовая арена.
Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Мы договорились подготовить ряд важных законодательных инициатив, в том числе связанных с развитием студенческих спортивных клубов. Сейчас готовится важный федеральный документ о концепции развития спорта в РФ до 2030 года, и для нас крайне важно, чтобы те наработки, что есть в Пермском крае, легли в основу этой концепции".
Место для будущего объекта уже выбрано - на пустыре, рядом с учебным комплексом «Буревестник». Сейчас там строят общежитие для студентов, а в будущем может получиться целый спортивный кластер.

Метки: Спорт, Общество, В России, Власть

Опубликовано: 29.03.2021 в 16:35 в рубрике - Новости регионов России

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