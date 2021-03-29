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Аэропорт Большое Савино перешёл на летнее расписание
Международный аэропорт «Пермь» с 28 марта перешёл на летнее расписание, которое будет действовать до 30 октября 2021 года. В течение семи месяцев рейсы в Прикамье и обратно будут осуществлять 15 авиакомпаний по 22 внутренним направлениям и 5 международным. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Основная регулярная программа продолжается выполнением рейсов в Москву. Суммарно на московском направлении будет совершаться до 9 рейсов в день.
Авиакомпании Аэрофлот и Nordwind Airlines в начале летнего сезона продолжат совершать рейсы в Шереметьево. В мае к ним присоединиться авиакомпания Победа. Также российский лоукостер продолжит ежедневно выполнять рейсы в московский аэропорт Внуково.
В аэропорт Домодедово ежедневно будет осуществлять перелеты авиакомпания S7 Airlines. В мае регулярный рейс в московский Домодедово запустит авиакомпания Red Wings.
В Санкт-Петербург полеты будут выполнять авиакомпании Россия, Победа и Smartavia. В аэропорт Пулково Победа и Россия полетят ежедневно, Smartavia – до 5 раз в неделю.
Широко будет представлена региональная программа полетов. В летнем расписании продолжится выполнение регулярных рейсов по следующим направлениям:
- Волгоград, Казань, Новый Уренгой и Усинск (UVTaero);
- Краснодар, Нижний Новгород, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону
(Азимут);
- Сургут, Тюмень и Уфа (Utair)
- Новосибирск (S7 Airlines);
- Калининград (Nordwind Airlines);
- Самара, Новый Уренгой (ИрАэро)
Полётную программу на черноморское побережье по текущим запросам составляют Сочи, Симферополь, Анапа и Геленджик.
Международная регулярная программа на сегодня представлена тремя странами: Турция, Армения и Киргизия.
Авиакомпания Nordwind Airlines в начале марта начала полёты в Бишкек и Ош, которые продолжатся в рамках летнего расписания, а в апреле первый самолет направится в столицу Армении – Ереван. Также с 1 апреля авиакомпания Nordwind Airlines откроет для пермяков новый регулярный рейс в Стамбул. Полёты будут осуществляться по четвергам на воздушных судах Airbus 321.
С июня авиакомпания Победа запускает полётную программу в Анталию. Регулярные рейсы лоукостер планирует выполнять два раза в неделю. Билеты уже в продаже на официальном сайте авиаперевозчика.
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