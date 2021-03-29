Аэропорт Большое Савино перешёл на летнее расписание

Международный аэропорт «Пермь» с 28 марта перешёл на летнее расписание, которое будет действовать до 30 октября 2021 года. В течение семи месяцев рейсы в Прикамье и обратно будут осуществлять 15 авиакомпаний по 22 внутренним направлениям и 5 международным. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Основная регулярная программа продолжается выполнением рейсов в Москву. Суммарно на московском направлении будет совершаться до 9 рейсов в день.

Авиакомпании Аэрофлот и Nordwind Airlines в начале летнего сезона продолжат совершать рейсы в Шереметьево. В мае к ним присоединиться авиакомпания Победа. Также российский лоукостер продолжит ежедневно выполнять рейсы в московский аэропорт Внуково.

В аэропорт Домодедово ежедневно будет осуществлять перелеты авиакомпания S7 Airlines. В мае регулярный рейс в московский Домодедово запустит авиакомпания Red Wings.

В Санкт-Петербург полеты будут выполнять авиакомпании Россия, Победа и Smartavia. В аэропорт Пулково Победа и Россия полетят ежедневно, Smartavia – до 5 раз в неделю.

Широко будет представлена региональная программа полетов. В летнем расписании продолжится выполнение регулярных рейсов по следующим направлениям:

- Волгоград, Казань, Новый Уренгой и Усинск (UVTaero);

- Краснодар, Нижний Новгород, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону

(Азимут);

- Сургут, Тюмень и Уфа (Utair)

- Новосибирск (S7 Airlines);

- Калининград (Nordwind Airlines);

- Самара, Новый Уренгой (ИрАэро)

Полётную программу на черноморское побережье по текущим запросам составляют Сочи, Симферополь, Анапа и Геленджик.

Международная регулярная программа на сегодня представлена тремя странами: Турция, Армения и Киргизия.

Авиакомпания Nordwind Airlines в начале марта начала полёты в Бишкек и Ош, которые продолжатся в рамках летнего расписания, а в апреле первый самолет направится в столицу Армении – Ереван. Также с 1 апреля авиакомпания Nordwind Airlines откроет для пермяков новый регулярный рейс в Стамбул. Полёты будут осуществляться по четвергам на воздушных судах Airbus 321.

С июня авиакомпания Победа запускает полётную программу в Анталию. Регулярные рейсы лоукостер планирует выполнять два раза в неделю. Билеты уже в продаже на официальном сайте авиаперевозчика.