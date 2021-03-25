На фестивале «Театральное Приволжье» выберут лучшие молодежные театры
Пермский край на фестивале «Театральное Приволжье» представляют молодежный театр при классическом университете и театральная студия «Овация» из Соликамска. Сейчас завершается окружной этап - 27 марта в режиме онлайн-трансляции на все 14 регионов Приволжского федерального округа будут объявлены победители в номинациях «лучший молодежный и лучший детский спектакли», «лучший актер», «актриса» и «режиссер». Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ Игоря Комарова. Проект направлен на популяризацию театрального искусства и расширение кругозора молодёжи. Общий призовой фонд составляет 900 тысяч рублей (победители, занявшие 1 место, получают 200 тысяч рублей, 2 место – 150 тысяч, 3е – 100 тысяч рублей). Соликамцы борются за победу со спектаклем «А зори здесь тихие...» по мотивам повести Бориса Васильева, пермяки представляют постановку под названием «Р» по мотивам пьесы Николая Гоголя «Ревизор». Видеоверсии можно увидетьна официальном youtube-канале фестиваля.
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