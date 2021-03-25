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← В Перми стартуют всероссийские соревнования по скалолазанию

Пермская скалолазка победила на первенстве России

В Перми в СК им. Сухарева проходит первенство России по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость», а также Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине «боулдеринг». Главные российские молодежные старты собрали порядка 500 человек из 42 регионов.
Накануне были определены победители в дисциплине «лазание на трудность». В самой старшей возрастной категории (18-19 лет) победу одержала Ксения Звонарёва (Пермский край). В прошлом году она была серебряным призером среди старших девушек (16-17 лет). Второе место заняла Дарья Мезенцева (Новосибирская область). Бронзовый призер – Елизавета Трокина (Калининградская область).
Сегодня в СК им. Сухарева определятся призеры первенства России в дисциплине «лазание на скорость».Напомним, первенство России проходит за месяц до первенства Европы 2021 года. Его также примет Пермь с 30 апреля по 6 мая. По результатам выступлений на национальном первенстве будет определен окончательный состав молодежной сборной России, которая будет бороться за международные награды.

Метки: Спорт, Общество, в Перми

Опубликовано: 25.03.2021 в 11:03 в рубрике - Новости регионов России

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← В Перми стартуют всероссийские соревнования по скалолазанию

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в Перми

Пермская скалолазка победила на первенстве России
В Перми в СК им. Сухарева проходит первенство России по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость», а также Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине «боулдеринг». Главные российские молодежные старты собрали порядка 500 человек из 42 регионов. Накануне были определены победители в дисциплине «лазание на трудность». В самой старшей возрастной категории (18-19 лет) победу одержала Ксения Звонарёва (Пермский край). В прошлом году она была серебряным призером среди старших девушек (16-17 лет). Второе место заняла Дарья Мезенцева (Новосибирская область). Бронзовый призер – Елизавета Трокина (Калининградская область). Сегодня в СК им. Сухарева определятся призеры первенства России в дисциплине «лазание на скорость».
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