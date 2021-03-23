В Перми стартуют всероссийские соревнования по скалолазанию

С 23 по 27 марта в СК им. Сухарева пройдет первенство России по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость», а также Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине «боулдеринг». За медали будут бороться порядка 500 человек из 42 регионов.



Соревнования пройдут за месяц до первенства Европы 2021 года. Его также примет Пермь с 30 апреля по 6 мая. По результатам выступлений на национальном первенстве будет определен окончательный состав молодежной сборной России, которая будет бороться за международные награды.

"Первенство России можно назвать тестовым турниром перед первенством Европы. Это первые соревнования на абсолютно новом скалодроме. В конце 2020 года в спортивном комплексе имени Сухарева при помощи Фонда поддержки олимпийцев России и Федерации скалолазания России был построен современный тренажер. В его состав входят мобильный скалодром для «боулдеринга» из двух секций, два эталона для «лазания на скорость», два сектора для «лазания на трудность». В том числе самый высокий скалодром страны в закрытом помещении высотой 19,5 метра" , - рассказали в пресс-службе Федерации скалолазания России.