Прикамье вошло в ТОП-10 самых упоминаемых за границей регионов России

Пермский край вошел в десятку самых упоминаемых за границей регионов России за период с 2011 по 2020 год. Для составления рейтинга агентство «Смыслография» провело количественную и качественную проработку упоминаний субъектов Российской Федерации в топ-100 ведущих англоязычных СМИ, включая The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, Washington Post.