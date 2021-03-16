Прикамье вошло в ТОП-10 самых упоминаемых за границей регионов России
Пермский край вошел в десятку самых упоминаемых за границей регионов России за период с 2011 по 2020 год. Для составления рейтинга агентство «Смыслография» провело количественную и качественную проработку упоминаний субъектов Российской Федерации в топ-100 ведущих англоязычных СМИ, включая The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, Washington Post.
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