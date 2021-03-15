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Начался прием заявок на ежегодную литературную премию в области медицины «Здравомыслие»

Телеканал «Доктор», Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и международная сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC начинает приём заявок на литературную премию в области медицины «Здравомыслие». К участию приглашаются авторы, пишущие на тему здоровья и здорового образа жизни, о медицине и ее открытиях, о врачах и их пациентах.
В 2021 году медицинская книжная премия «Здравомыслие» пройдет в третий раз. Цель премии – содействие врачебной практике, популяризация основ медицины и здорового образа жизни. Её главная миссия – дать возможность авторам делиться своим опытом, знаниями и умениями, а читателю – узнать о полезных книгах о медицине.
«Популяризация науки - не просто просветительская миссия, важная часть которой относится к литературе. В современном мире это инструмент личной информационной безопасности каждого из нас. И это наглядно показали события во время пандемии Сovid-19. Чтобы выстоять под лавиной потока информации о вирусе, препаратах и вакцинах нужна база, которая позволит отличить подлинные знания от псевдонаучных фейков и в результате сохранить жизнь и здоровье. Поэтому мы призываем ученых, врачей, популяризаторов науки активнее делиться своим опытом, а читателей выбирать хорошие книги», – Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.
Выдвигать работы на соискание премии могут авторы книг, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения. В рамках премии «Здравомыслие» будут определены лучшие отечественные и зарубежные авторы в следующих номинациях:
● «Рецепт здоровья» – популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию;
● «Шаг вперёд» – книги об истории медицинской науки, её возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине;
● «Эскулап» – мемуары и биографии врачей;
● «Лучшая идея книги» ­– для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг. Автор лучшей идеи получит возможность опубликовать книгу в издательстве БОМБОРА.
В состав экспертного совета премии вошли представители медицинского сообщества, средств массовой информации и издательств, которые необходимы для обеспечения независимой, профессиональной оценки соответствия заявленным номинациям, осуществления контроля и обеспечения прозрачности премии по отбору произведений.
Приём заявок завершится 31 мая 2021 года, далее все заявки пройдут оценку на соответствие требованиям премии экспертным советом «Здравомыслия».
«Мы ждем увеличение количества заявок от авторов и соискателей премии, ведь пандемия Covid-19 стала не только вызовом, но и источником новых знаний о вирусах, вакцинах и лекарствах. Наряду с глобальным научным поиском, возрос интерес среди пациентов к информации о правильном питании, метаболизме, иммунитете. Мы благодарим Министерство здравоохранения РФ за поддержку литераторов и читателей и приветствуем Министерство науки и высшего образования, которое в этом году вошло в состав соучредителей премии. Люди хотят жить долго и управлять качеством своей жизни, а мы им в этом помогаем», – Эвелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор».
Второй этап – народное голосование пройдет на платформе Crowdspace на официальном сайте премии «Здравомыслие». По его результатам к 19-му сентября будет сформирован шорт-лист книг, допущенных к голосованию жюри. С 20 сентября по 10 октября жюри, в состав которого вошли журналисты, представители профессионального медицинского сообщества и общественные деятели, определят победителей премии “Здравомыслие” 2021 года.

Метки: Культура, В России, Общество, Образование

Опубликовано: 15.03.2021 в 11:58 в рубрике - Новости регионов России

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