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← Прикамье вошло в ТОП-10 самых упоминаемых за границей регионов России

В Перми стартует финал Всероссийских зимних спортивных сельских игр

Пермь встречает участников финала Всероссийских зимних спортивных сельских игр. В течение четырёх дней лучшие представители регионов будут бороться за победу в личном и командном зачете в 7 видах: полиатлон, шахматы, шашки, троеборье дояров и механизаторов, лыжные гонки и соревнования спортивных семей.
В Пермском крае Всероссийский финал пройдет второй раз. Впервые наш регион принимал соревнования в 2015 году в г. Чайковском. Тогда команда Пермского края заняла второе место.
На этот раз все спортивные баталии развернутся на площадках в г. Перми с учетом всех эпидемических требований. Участие в соревнованиях примут порядка тысячи человек из 60 регионов страны. Соревнования пройдут с 16 по 20 марта.

Метки: Спорт, Общество, В России, в Пермском крае

Опубликовано: 16.03.2021 в 16:14 в рубрике - Новости регионов России

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← Прикамье вошло в ТОП-10 самых упоминаемых за границей регионов России

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