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← Сотрудники авиалесоохраны готовятся к пожароопасному сезону

Базальтовые материалы на защите систем вентиляции

Выполнение огнезащиты вентиляционных систем - одна из самых сложных строительных задач. Труднодоступность отдельных элементов конструкции формирует целый ряд требований к техническим характеристикам материалов. Огневая защита должна быть долговечной, прочной, безопасной для человека и окружающей среды. Покрытия на основе базальтовых волокон – один из лучших способов обеспечить пожаробезопасность воздуховодов на весь период эксплуатации. На сегодняшний день альтернативы прогрессивной методике не существует благодаря уникальным свойствам натуральных покрытий.

Более подробная информация - на официальном сайте компании "Базкорд" - https://bascord.ru/ognezashhita-vozduhovodov-ventilyaczii-i-sistem-dymoudaleniya/.

Виды базальтовой огнезащиты Basfiber

Базальт надежно защищает возуховоды от огня и задымления на весь период эксплуатации инженерной конструкции. Покрытие устойчиво к агрессивной среде, не теряет своих свойств под воздействием влаги и перепадов температур. Несколько видов материалов позволяет выполнить огневую защиту по всей поверхности воздуховодов, включая труднодоступные стыковочные швы. Для качественной изоляции системы используются:

  • Шнуры - обработка швов и стыков. Шнур производится из непрерывного волокна диаметром до 17 мкм, что обеспечивает высокую прочность и долговечность уплотнителя.
  • - Маты - облицовка коробов. Огнеупорные БИМы высокой плотности (100 – 140 кг/м³) выполняются из волокна диаметром 10-17 мкм. Это позволяет подобрать полотно для любых видов вентиляционных систем.
  • - Вата - защита ключевых узлов воздуховодов в местах стыка с горючими строительными элементами (деревянные перекрытия). Вата имеет плотность до 100 кг/м. куб., что обеспечивает отличную термо- и виброустойчивость.
  • - Сетки – армирование шахт в многоквартирных домах. Базальтовая сетка совместима со всеми строительными материалами: гипсокартоном, керамикой, кирпичом, бетоном.
  • - Полотна на тканевой основе – тонкие ткани используются для изоляции фильтров и технических элементов вентиляционных систем. Толщина полотна в совокупности с высокой поверхностной плотностью позволяет применять покрытие в любой части воздуховода.

Базальтовая защита вентиляционных каналов отличается от других огнеупорных покрытий длительным сроком эксплуатации, простотой монтажа и экологической безопасностью.

Преимущества базальтовой огнезащиты воздуховодов

Показатели благоприятного микроклимата в здании полностью зависят от функционала вентиляционной системы. Немаловажную роль играют материалы, которые используются в конструкции. Экологически чистый базальт, как ключевой элемент огнезащиты, не выделяет вредных испарений, не разрушается под действием влаги, жировых отложений и повышенных температур.

Огнеупорные материалы Basfiber имеют массу преимуществ перед аналогами, благодаря инновационным технологиям производства:

  • оптимальная толщина полотна позволяет использовать маты, шнуры, вату, ткани и комбинации в труднодоступных местах, без утяжеления конструкции;
  • - высокий показатель термоустойчивости –полотна сохраняют свойства при температуре до + 700°С;
  • - длительный срок эксплуатации – огневая защита имеет гарантированный период использования 50 лет;
  • - доступная стоимость покрытия – огнеупорные материалы Basfiber не имеют экономических конкурентов среди аналогов;
  • п - ростота монтажа – любые виды базальтовой огнезащиты могут монтироваться самостоятельно, без использования специального оборудования;
  • - высокие технические характеристики – повышенная прочность, выброустойчивость, нейтральность в отношении кислот и щелочей, отличная тепло- и звукоизоляция.

Но главным достоинством огнезащиты Basfiber становится способность до 1,5 часов сдерживать распространение дыма и огня через вентиляционные каналы. Это позволяет принять своевременные и эффективные меры по ликвидации пожара в отдельно взятом помещении.    


Опубликовано: 14.03.2021 в 18:52 в рубрике - Новости регионов России

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