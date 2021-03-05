Сотрудники авиалесоохраны готовятся к пожароопасному сезону
Сотрудники авиалесоохраны Пермского края, в рамках подготовки к летнему пожароопасному сезону отрабатывают десантирование с вертолета - когда машина зависает, и огнеборцы по специальному тросу спускаются на землю. Зрелище достойное Голливуда!
Подробности выяснял Дмитрий Буланов.
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