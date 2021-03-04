Музейно-телевизионный проект "Эра пермской нефти" вошел в шорт-лист всероссийского конкурса "Корпоративный музей". Победители станут известны в конце апреля. Но перед этим предстоит еще успешно защититься в финале. Шаг за шагом в залах Музея пермской нефти можно изучать историю. При этом музейное пространство объединило в себе исторические экспонаты и мультимедийные технологии.

Можно общаться с виртуальными собеседниками, пробовать свои силы в викторинах, перемещаться с месторождения на месторождение, не сходя с места, и путешествовать во времени, знакомясь с легендарными личностями. А вот человек, с которого всё начиналось, именно профессор Павел Преображенский обнаружил на территории Верхнечусовских городков нефтяное месторождение, и это время можно считать точкой отсчёта для нефтяной отрасли Прикамья.

Музей существует давно, за годы работы - тысячи посетителей, 2019-й стал годом обновления, когда музейные двери открылись после серьёзной реновации, изменилось пространство, миссия осталась прежней - хранить свою историю и делиться ею со всеми желающими. Алексей Нерослов, начальник Музея пермской нефти: "Мы постарались при реновации музея максимум изменений внести - вплоть до изменения внутренней логистики - маршрута внутреннего музейного".

Новым вызовом стала пандемия - маршрут пришлось закрыть, однако, вопрос нефтяники решили в содружестве с ГТРК «Пермь», создав виртуальный проект «Эра пермской нефти» - 12 серий-экскурсий рассказывают о знаковых событиях, героях и местах.

И сейчас обновлённый музей и проект «Эра пермской нефти» вошли в шорт-лист третьего всероссийского конкурса «Корпоративный музей, который своё начало, кстати, берёт в Перми, среди 60 претендентов они будут бороться за звание лучших в своих номинациях.

Наталья Нечаева, директор III Всероссийского конкурса «Корпоративный музей»: "Проекты все очень интересны, они разноплановы, потому что разноплановы музеи. У нас очень много, посмотрите в шорт-листе, предприятий из разных уголков России".

60 претендентов будут защищать свои проекты очно - в Санкт-Петербурге, на это отведут два дня. 29 апреля на торжественной церемонии будут объявлены победители.