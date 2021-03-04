← Техосмотр отложен: система ЕАИСТО не работает
Проект «Эра пермской нефти» вошел в шорт-лист всероссийского конкурса «Корпоративный музей» →
В Перми пройдет Всероссийский турнир по фигурному катанию Татьяны Тарасовой
Пермский край уже в третий раз проведет Всероссийские соревнования «На призы Заслуженного тренера России Т.А. Тарасовой». Турнир пройдет с 5 по 8 марта в СК им. Сухарева.
Титулы сильнейших будут оспаривать порядка 160 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры, Ярославля, Сургута, Астрахани и других городов.
«Очень ценю и уважаю пермскую школу фигурного катания, она дает миру олимпийских чемпионов. Здесь воспитываются фигуристы, которые каждый год становятся призерами юниорского чемпионата мира, на протяжении последних 25 лет», – сказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. На сегодняшний день она еще не приняла решение о том, сможет ли лично присутствовать на соревнованиях в Перми.
В программе турнира значатся одиночное и парное катание, танцы на льду в разрядах «первый спортивный», «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта». Торжественное открытие состязаний состоится 6 марта в 18:00.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Техосмотр отложен: система ЕАИСТО не работает
В России продлили действие диагностических карт автомобилей
Российский фильм «Конек-Горбунок» к концу недели побил новый кассовый рекорд
Самбистка из Березников завоевала бронзовую медаль Первенства России
Пермяки завоевали 21 золотую медаль на национальном Чемпионате и Первенстве по ушу
Где в Комсомольске стоит попробовать суши — обзор ресторанов и суши-баров
Владислав Киселев стал первым в спринтерской гонке на Чемпионате Мира по зимнему спортивному ориентированию
Реформу техосмотра перенесли на 1 октября
Власти поддержат лучшие проекты по созданию туристской инфраструктуры
Обманутые дольщики не спешат обращаться за положенными по закону компенсациями
Добавить комментарий: