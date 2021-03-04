В Перми пройдет Всероссийский турнир по фигурному катанию Татьяны Тарасовой

Пермский край уже в третий раз проведет Всероссийские соревнования «На призы Заслуженного тренера России Т.А. Тарасовой». Турнир пройдет с 5 по 8 марта в СК им. Сухарева.

Титулы сильнейших будут оспаривать порядка 160 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры, Ярославля, Сургута, Астрахани и других городов.

«Очень ценю и уважаю пермскую школу фигурного катания, она дает миру олимпийских чемпионов. Здесь воспитываются фигуристы, которые каждый год становятся призерами юниорского чемпионата мира, на протяжении последних 25 лет», – сказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. На сегодняшний день она еще не приняла решение о том, сможет ли лично присутствовать на соревнованиях в Перми.

В программе турнира значатся одиночное и парное катание, танцы на льду в разрядах «первый спортивный», «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта». Торжественное открытие состязаний состоится 6 марта в 18:00.