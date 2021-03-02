Техосмотр отложен: система ЕАИСТО не работает

Законодательное новшество, которое должно было вступить в силу 1 марта, обернулось в итоге совершенно неожиданным поворотом. Огромная армия российских автомобилистов мужественно готовилась к ужесточению правил прохождения техосмотра. Но его не просто отсрочили, но и продлили всем действующие диагностические карты на полгода. Точнее - до 1 октября.В кадре должны быть госномер, сама машина, время заезда и координаты. Также обязательна регистрация в единой автоматизированной информационной системе - иначе ЕАИСТО. Казалось, Дмитрий предусмотрел всё. Кроме того, что сама база в первый же день работы отказалась функционировать.

"Не работает сайт, не можем создать диагностическую карту, не можем сформировать документы необходимые".

Новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта. Её отложили, вместе с тем продлив срок действия диагностических карт, которые истекают с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, также - до 1 октября. Но желающие пройти ТО могут - по крайней мере, в теории.

Водители, которые пытались сегодня проявить сознательность, вынуждены были развернуться, поскольку система ЕАИСТО попросту не работает. А бумажные документы законом уже не предусмотрены.

По мнению экспертов, такие сложности плюс полное право отложить прохождение ТО могут стать причиной простоя пунктов техосмотра. Это кажется логичным, но на практике выходит иначе.

Дмитрий Белоусов, руководитель отдела развития сети пунктов технического осмотра: "Мы с этим уже столкнулись полгода назад, отменяли ТО транспорта. Клиенты на самом деле как будто испугались этого закона и стали чаще приезжать - увеличился приток в два раза".

Пока вопросов больше у самих предпринимателей - как работать дальше. С самого утра в Министерство транспорта звонят из разных уголков края.

Ольга Громова, консультант отдела автомобильного транспорта управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края: "У каких-то операторов сегодня получилось это сделать, у кого-то нет. Это подтверждает правильность решения Правительства РФ об отсрочке, и переходный период позволит наладить систему".

Неоднозначным остаётся и вопрос с техосмотром автобусов и такси - судя по тексту постановления, они также могут отложить техосмотр.

Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Это касается всех транспортных средств, независимо от права и субъекта пользования. При том, что продлён у нас срок, когда можно пройти ТО, сотрудники ГИБДД рекомендуют своевременно проходить ТО, тем более, если вы занимаетесь перевозкой пассажиров, грузов".

О подобных изменениях в процедуре техосмотра заявляли ещё в 2018 году - тогда процесс намеревались фиксировать с помощью камер, установленных в пунктах техосмотра. Инициатива успешной не стала - возможно, поэтому предприниматели и сейчас скептически относятся к происходящему.