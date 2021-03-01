В России продлили действие диагностических карт автомобилей
Постановлением правительства Российской федерации от 27 февраля на всей территории страны на полгода, но не менее чем до 1 октября, продлевается срок действия диагностических карт технического осмотра транспортных средств. Это касается исключительно тех, у кого ТО заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября текущего года. При этом, как сообщает официальный интернет портал правительства России, реформа техосмотра все-таки будет осуществлена, но с 1 октября. До этого числа власть и бизнес должны совместными усилиями отладить работу новой системы, чтобы не было никаких сбоев. В основе будущих изменений лежит борьба с нелегальными диагностическими картами, которые выдаются без реального осмотра транспортного средства. Для этого вводится жесткий фотоконтроль и электронные карты, регистрируемые на едином портале под контролем ГИБДД. При этом вводится система наказаний за выдачу и приобретение поддельных документов о тех осмотре. К контролю также планируется привлечь дорожные камеры. По новым планам правительства все это начнут претворять в жизнь с 1 октября.
Ситуацию с проверкой такси и автобусов в ближайшее время обещали прокомментировать в ГИБДД и региональном минтрансе.
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