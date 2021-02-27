Российский фильм «Конек-Горбунок» к концу недели побил новый кассовый рекорд

За шесть дней с начала выхода экранизация сказки Петра Ершова собрала в прокате около 550 миллионов рублей. И как говорят критики - это небывалый результат для посткарантинного проката.

Сказочный блокбастер с голливудским размахом - так прозвали новый фильм, который неделю назад вышел во всех кинотеатрах страны. Снята кинокартина по мотивам сказки Петра Ершова. Так что всем знакомые книжные персонажи на этот раз ожили на больших экранах. Как и в книге, Конек со своей сказочной миссией справляется отлично.

Стилистику русских сказок решено было оставить, но не обошлось без изюминок, сделанных по последнему слову техники, Чтобы удивлять зрителя на каждом повороте сюжета. От стихотворной формы пришлось отказаться, поэтому все герои говорят в прозе.

В сказочных характерных героях зрители увидят всеми известных актеров - Павла Деревянко, Паулину Андрееву, Михаила Ефремова. Картину уже прозвали в народе эталоном семейного кино. Здесь говорится о крепкой дружбе, искренней любви и больших подвигах.

Озорной, живой и поучительный "Конёк-Горбунок" призван с ходу установить важный рекорд - стать самой кассовой экранизацией произведений русской литературы за всю современную историю российского проката.

За неделю проката этот фильм стал самым популярным в России. Его посмотрели 2,5 млн человек, а кассовые сборы превысили 600 млн рублей.

Оживших героев детства можно увидеть во всех кинотеатрах города. Фильм будет идти столько, сколько будет востребован зрителем.