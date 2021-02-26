Самбистка из Березников завоевала бронзовую медаль Первенства России
Самбистка Полина Кузнецова завоевала бронзовую медаль Первенства России. В Ханты-Мансийске на главном старте года среди спортсменов до 20 лет за звание сильнейших, а также за путевки на Первенства мира и Европы боролись 395 спортсменов из 51 региона. Полина Кузнецова из Березников стала 3-й в весовой категории до 72 кг. Наставники спортсменки - Ольга и Эдуард Клиновы.
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