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Пермяки завоевали 21 золотую медаль на национальном Чемпионате и Первенстве по ушу
Пермские спортсмены завоевали 21 золотую медаль на национальном Чемпионате и Первенстве по ушу. Лучших в дисциплинах "кунг-фу" и "юнчуньцюань" на столичных коврах в рамках взрослого чемпионата выбирали среди 110 спортсменов из 27 регионов. Итог- 11 медалей и второе место в командном зачете. Ещё больше- почти 600 участников состязались в категории юноши и девушки. Результат пермских юниоров также впечатляет: 10 золотых, 12 серебряных, 7 бронзовых медалей.
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