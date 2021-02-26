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Где в Комсомольске стоит попробовать суши — обзор ресторанов и суши-баров
Роллы Комсомольск выбирает все чаще. Жители и гости города регулярно заказывают блюда японской кухни для приятного семейного вечера, романтического ужина или встречи друзей. Это блюдо покорило мир, количество его поклонников постоянно растет, а соответственно растет и число ресторанов, предлагающих сеты. Но среди всего этого разнообразия порой так сложно выбрать то, где гарантированно можно вкусно и недорого поесть.
В Комсомольске тоже работает множество заведений с роллами в меню. Но не все пользуются популярностью. Мы предлагаем небольшой список тех, где всегда хорошее меню, отличное качество продуктов и высокий уровень сервиса.
Суши Мастер
Лидером по популярности является ресторан сети Суши Мастер. О нем говорят по всей стране, не удивительно, что в Комсомольске у заведения так много поклонников.
В лидеры суши-бар выходит по нескольким причинам:
- Меню – отличный ассортимент с супами и салатами, ВОК-блюдами и десертами. Здесь вкусно и разнообразно, но все готовят по азиатским рецептам с добавлением специальных ингредиентов и особенных приправ.
- Качество – свежие продукты, качественная рыба, отличные морепродукты и контроль на каждом этапе приготовления гарантирует поставку клиентов только вкусных и качественных роллов. Сеть внимательно следит за соблюдением технологии, чтобы не испортить хорошую репутацию, которую успела заработать во всех городах страны.
- Цены – акции и бонусы для постоянных клиентов становятся прекрасным способом экономии. Получить скидки могут все, так как в ресторанах предусмотрены акционные предложения на отдельные сеты и некоторые блюда.
- Доставка – курьеры быстро развозят заказы. В городе есть два заведения, в которых также клиенты могут забрать еду самостоятельно.
Сушишоп
Заведение приглашает приятно провести время, наслаждаясь любимой японской кухни. Роллы в меню представлены в большом ассортименте. Но не менее интересны супы, ВОК-блюда, салаты, продуманные по рецептам азиатской кухни.
Можно выбирать бизнес-ланчи со скидками, а также другие акционные предложения. Они бывают не слишком часто, но все же немного сэкономить клиентам удается.
Сушишоп приглашает комфортно провести время в заведении или заказать доставку по адресу. Сроки доставки средние, обычно менеджер оговаривает время курьера в пути при каждом отдельном заказе.
Ваши суши
Отличное заведение с приятным меню и доступными ценами. Кроме роллов и ВОК блюд здесь можно заказать пиццу, что удобно для компаний с разными предпочтениями. В заведении всегда свежие продукты, отличные рецепты, поэтому вкус роллов покорит любого.
Есть доставка по городу. Лучше заказывать заранее, оговаривая удобное время доставки. Но и при срочном заказе курьера редко приходится долго ждать. Заведение стремится максимально быстро обработать заявку, чтобы не заставлять любимых заказчиков томиться в мучительном ожидании.
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