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Владислав Киселев стал первым в спринтерской гонке на Чемпионате Мира по зимнему спортивному ориентированию
Владислав Киселев стал первым в спринтерской гонке на Чемпионате Мира по зимнему спортивному ориентированию. Соревнования стартовали накануне в Эстонии. В последующие соревновательные дни ещё пройдут "Гонка преследования", "Мидл" и "Спринтерская эстафета". Также Пермский край на Чемпионате мира представляют: Мария Кечкина, Татьяна Оборина и Ксения Терехова.
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