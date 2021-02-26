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← Власти поддержат лучшие проекты по созданию туристской инфраструктуры

Реформу техосмотра перенесли на 1 октября

Важную для автомобилистов дату - начало техосмотра по-новому - правительство перенесло с 1 марта на 1 октября. Об этом сообщили большинство информагентств страны. Планировалось сделать все, чтобы техосмотр стал честным. Например, за поддельные диагностические карты вводилась уголовная ответственность.
Очный визит автолюбителя в пункт техосмотра - картина в чем-то уникальная. Вадим Малков один из тех, кто верен традициям и послушен закону.
Вадим Малков: "Я помню эти очереди, на берегу Камы, дед там такой ходил как начальник, как генерал".
Не секрет, что главная причина недовольства властей сегодня - обилие диагностических карт, выданных без реального осмотра. Пункты почти никогда не занимаются этим напрямую, выбирая в качестве посредников страховых агентов. Реформа в первую очередь призвана бороться за честный техосмотр. Вводится уголовная ответственность за поддельные диагностические карты. А факт реального осмотра придется подтверждать при помощи фото с координатами места, где оно сделано. Этим займутся операторы ТО, им же надо освоить модернизированную базу МВД ЕАИСТО, без которой не будет вообще никакой карты. Но делать это пришлось бы уже в условиях реальной работы.
Николай Безукладников, исполнительный директор сети пунктов технического осмотра: "Сейчас сложно оценить вообще на самом деле масштабы недоработок и проблем с новой системой, потому что она находится только в демоверсии".
Обновленная ЕАИСТО будет регистрировать по одной машине в полчаса. Сейчас пункты проводят осмотр в среднем за 15-20 минут. При верхней планке стоимости ТО в 650 рублей предприниматели всерьез обеспокоены, что у них дебит с кредитом не сойдется. В пермском Минтрансе их услышали, но только сейчас.
Ольга Громова, консультант отдела автомобильного транспорта управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края: "Операторы просят повысить минимальный тариф в Пермском крае. Министерством транспорта в свою очередь будет разработано соответствующее постановление о внесении изменений, но надо понимать, что это требует временных затрат".
Наверняка, 1 марта нашлось бы еще немало непредвиденных проблем, из-за которых в пунктах техосмотра могли бы образоваться очереди. Хотя эта сфера в регионе, оказывается, весьма развита. 93 пункта на весь край при минимальной норме в 47. Все они пока будут работать по старинке.
Новый срок вступления в силу поправок - 1 октября 2021 года. Но как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, к этой дате все должно быть отлажено и работать на сто процентов без сбоев.

Метки: Официально, Общество

Опубликовано: 26.02.2021 в 12:10 в рубрике - Новости регионов России

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