Власти поддержат лучшие проекты по созданию туристской инфраструктуры

Власти края поддержат лучшие проекты по созданию туристской инфраструктуры. В марте стартует первый краевой грантовый конкурс, участниками которого могут стать представители отраслевого бизнеса края: юридические лица и индивидуальные предприниматели. Конкурсная комиссия оценит работы по таким критериям, как актуальность и значимость, опыт и квалификацию, заинтересованность местного самоуправления или краевых туроператоров в реализации проекта.

Преимущество получат предложения по размещению модульных сооружений на популярных туристических маршрутах, где ранее отсутствовала инфраструктура. Максимальный размер гранта, на который смогут претендовать победители, составит 2,5 миллиона рублей, при этом предприниматель должен будет вложить в проект не менее 50 % собственных средств. Напомним, конкурс создан по поручению губернатора Дмитрия Махонина, который неоднократно отмечал высокую заинтересованность властей в развитии туризма. Из краевого бюджета на субсидии предпринимателям планируется направить 10 млн руб. Денежные средства могут быть направлены на обустройство модульных гостиниц, глэмпингов, которых путешественники смогут с комфортом отдохнуть на природе.