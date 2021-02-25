Обманутые дольщики не спешат обращаться за положенными по закону компенсациями
В Перми обманутые дольщики не спешат обращаться за положенными по закону компенсациями. Проблема стала одной из тем повестки на заседании регионального правительства.
Часть собственников по федеральной программе уже получили компенсационные выплаты, речь о несостоявшихся жителях «Первого Пермского микрорайона», жилых комплексов «Пассаж - 1» и «Компаунд Живаго». С последним домом, однако, происходят удивительные вещи: из 166 дольщиков за получением компенсации обратились только 8 человек, хотя выплаты начались с начала этого года.
Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края: "Самое парадоксальное, если смотреть на эту ситуацию, здесь действительно активность граждан изначально была достаточно высокой, а когда начались выплаты, она почему-то спала. При условии, что в аналогичной ситуации с Первым Пермским микрорайоном в первые две недели 80% уже получили выплаты".
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