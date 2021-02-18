ПГАТУ - лучший вуз России по организации деятельности студотрядов

В Москве состоялось торжественное награждение и вручение знамени штабу студенческих отрядов и волонтерского движения Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова. По итогам прошлого года штаб был признан лучшим в России и сейчас является самым многочисленным в Прикамье.

Среди образовательных организаций высшего образования России на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе высшего образования Министерством науки и высшего образования РФ уже второй год подряд проводится конкурс. Рейтинг формируется по заявкам вузов.

В 2020 году документы на участие подали более сотни штабов вузов со всей страны. По итогам всех испытаний лидером конкурса стал Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова.

В церемонии награждения приняли участие и.о. ректора Пермского ГАТУ Алексей Петрович Андреев и начальник штаба студенческих отрядов и волонтерского движения Пермского ГАТУ Алексей Александрович Блюмин, которые получили заслуженную награду из рук заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елены Сергеевны Дружининой.