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← Штаб студотрядов ПГАТУ признан лучшим в России

ПГАТУ - лучший вуз России по организации деятельности студотрядов

В Москве состоялось торжественное награждение и вручение знамени штабу студенческих отрядов и волонтерского движения Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова. По итогам прошлого года штаб был признан лучшим в России и сейчас является самым многочисленным в Прикамье.
Среди образовательных организаций высшего образования России на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе высшего образования Министерством науки и высшего образования РФ уже второй год подряд проводится конкурс. Рейтинг формируется по заявкам вузов.
В 2020 году документы на участие подали более сотни штабов вузов со всей страны. По итогам всех испытаний лидером конкурса стал Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова.
В церемонии награждения приняли участие и.о. ректора Пермского ГАТУ Алексей Петрович Андреев и начальник штаба студенческих отрядов и волонтерского движения Пермского ГАТУ Алексей Александрович Блюмин, которые получили заслуженную награду из рук заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елены Сергеевны Дружининой.

Метки: Официально, Образование, Общество

Опубликовано: 18.02.2021 в 15:40 в рубрике - Новости регионов России

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← Штаб студотрядов ПГАТУ признан лучшим в России

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