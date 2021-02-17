Штаб студотрядов ПГАТУ признан лучшим в России
Сегодня в Москве состоится торжественное награждение и вручение знамени штабу студенческих отрядов Пермского государственного аграрно-технологического университета. По итогам прошлого года штаб был признан лучшим в России и сейчас является самым многочисленным в Прикамье.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Прикамье вошло в ТОП-10 регионов, снизивших незаконную вырубку леса
Авиалесоохрана готовится к пожароопасному сезону
Третий мост через Каму планируется построить к 2027 году
В Прикамье бригадир лесорубов сжег бытовку с рабочими
Пермский аэропорт работает в штатном режиме
В «Лыжне России 2021» приняли участие более 18 тысяч прикамцев
Пермь принимает лучших воспитателей России
Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны на уроках
В Перми стартуют финальные испытания конкурса «Воспитатель года России»
Осенью Пермь примет Всероссийскую олимпиаду по кулинарии и сервису
Добавить комментарий: