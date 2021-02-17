Прикамье вошло в ТОП-10 регионов, снизивших незаконную вырубку леса

Пермский край вошел в ТОП-10 регионов, снизивших незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза России. По данным ведомства, положительная динамика по снижению объемов выявленной незаконной рубки леса в 2020 году по сравнению с годом ранее отмечена в 47 субъектах Федерации. В тройке регионов с наилучшими показателями: Архангельская область (снижение объёмов незаконных рубок на 55 тысяч кв.м за год), Бурятия (на 47 тысяч), Забайкальский край (на 41 тысячу квадратных метров).

Пермский край оказался на пятом месте ТОП-10. В Прикамье объемы незаконных рубок снизились на 18 тыс. кв. м за год. На протяжении последних 7 лет в регионе продолжается тенденция сокращения числа незаконных рубок и объема незаконно срубленной древесины, а раскрываемость правонарушений в этой сфере за последние 5 лет стабильно превышает 70%.