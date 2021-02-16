Авиалесоохрана готовится к пожароопасному сезону
Во время подготовки к пожароопасному сезону главный парашютист-десантник пермской лесоохраны Василий Чугин успешно прошел многоцелевую проверку и подтвердил квалификацию на всероссийских сборах в Красноярском крае. Воздушные тренировки и сборы проводятся по технике безопасности каждый год. Было выполнено пять спусков на специальном устройстве с высоты 20-40 метров с вертолета МИ-8 и 12 прыжков со спецпарашютом с высоты 800-1000 метров в заданный квадрат с самолета АН-2.
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