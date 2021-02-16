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Третий мост через Каму планируется построить к 2027 году
Комитет заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры поддержал внесение третьего моста через Каму в региональный перечень автодорожного строительства.
Как сообщает издание "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского, мост предлагается разместить в створе улицы Крисанова, в центре Перми. Длина объекта вместе с тремя транспортными развязками – 11,95 км, оценочная стоимость – 43,5 млрд руб. Выполнение проектно-изыскательских работ запланировано на 2022-2023 годы, строительство – на 2024-2027 годы.
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