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В Прикамье бригадир лесорубов сжег бытовку с рабочими
Рано утром 15 февраля в дежурную часть отдела МВД России по Соликамскому городскому округу позвонил владелец лесопилки, расположенной в лесном массиве вблизи села Тохтуево. Он сообщил, что обнаружил сгоревший бытовой вагончик, а рядом с ним наемного работника со следами ожогов.
Установлено, что накануне вечером на лесопилку для заготовки древесины из п. Керчевский приехали четверо мужчин. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. В ходе инцидента бригадир лесорубов взял ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, разлил ее и поджог.
"Один из работников 1975 г/р пытался покинуть помещение. Мужчина разбил стекло, выбрался на улицу, но при этом получил ожоги лица и рук. Двое его напарников 1975 и 1988 годов рождения остались внутри бытовки и погибли. Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего ранее судимого злоумышленника. Он скрывался от полиции в Соликамске у одного из своих родственников", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».
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