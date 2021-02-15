Пермский аэропорт работает в штатном режиме
Из-за сильных осадков и обледенения взлетно-посадочной полосы прием воздушных судов накануне приостановил аэропорт Перми. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.Евгений Кузнецов, пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь": "Из-за сильного снегопада и переохлажденных осадков утром 14 февраля Международный аэропорт "Пермь" приостановил прием воздушных судов. Все наземные службы были переведены в усиленный режим работы. Непрекращающиеся осадки не позволили аэродромной службе за короткое время увеличить коэффициент сцепления для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. На запасной аэродром в Екатеринбург переправлены рейсы из Сочи и Внуково. Рейс из Санкт-Петербурга ушел на запасной аэродром в Нижнекамск. Также из-за погодных условий не смогли вовремя вылететь из Перми рейсы в Санкт-Петербург, в Шереметьево и Домодедово. Аэропорт возобновил работу в 9:50. Мы перешли в режим штатного расписания. На данный момент аэропорт "Большое Савино" принимает все рейсы, которые были перенаправлены в другие аэропорты, и обеспечивает вылет задержанных бортов из Перми. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Службы аэропорта продолжают в усиленном режиме поддерживать летную годность аэродрома, обеспечивая прием и выпуск воздушных судов. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме".
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