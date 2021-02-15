В «Лыжне России 2021» приняли участие более 18 тысяч прикамцев

В Пермском крае определили победителей соревнований «Лыжня России 2021». Лучшими в Суперфинале на дистанции 5 км среди юношей и девушек стали Владислав Тукачев и Алина Асадулина, сильнейшими из мужчин и женщин, пробежавших 10 км, оказались Антон Швырев и Валерия Вигуляр.

в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году «Лыжня России» в Прикамье проходила в новом формате. По-прежнему в соревнованиях могли принять участие все желающие, но больших массовых забегов в этот раз не было: гонки проходили в онлайн-формате. Каждый участник, выбрав одну из трех дистанций – 2, 5 или 10 км – должен был зарегистрироваться на «Лыжню России» на портале «Умный спорт». Спортсмену присваивался стартовый номер, под которым он в удобное для него время и в любом месте преодолевал дистанцию. После этого результат, а также фото и видео в момент прохождения дистанции требовалось загрузить на платформу регистрации.

Если при прохождении 2 км результат не имел значения, то на дистанциях 5 и 10 км действовал спортивный принцип. Среди юношей и девушек, пробежавших 5 км, и мужчин и женщин, преодолевших 10 км, по 25 человек с лучшими результатами приняли участие в Суперфинале. Он прошел который прошел на лыжной базе «Прикамье».

В Министерстве спорта Пермского края сообщили, что всего участниками «Лыжни России» в этом году стали более 18 тыс. жителей Прикамья.

Пермский край стал единственным регионом, где «Лыжня России 2021» проходила не в один день, а в течение 2,5 недель с 26 января. Это позволило соблюсти и спортивный принцип, и все меры санитарно-эпидемической безопасности, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.