Пермь принимает лучших воспитателей России
В Перми стартовал очный этап конкурса "Воспитатель России". Со всей страны в Прикамье приехали победители региональных этапов, всего 74 участника. 11 и 12 февраля пройдут очные испытания – «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Особенность в том, что конкурс проходит на базе десяти пермских детских садов, и конкурсанты до последнего не знают ни возраст детей, ни тему занятия.
Александра Грезнева, участница Всероссийского конкурса «Воспитатель России»: "Конечно, готовы, мы ждали этот конкурс в ноябре, теперь он проходит в феврале. Мы очень рады, что он проходит очно. Я думаю, что со всем справимся, мы же профессионалы».
Вручение главного приза «Хрустальная жемчужина» пройдет 14 февраля. Из числа участников, набравших наиболее количество баллов, в общем рейтинге определятся 15 лауреатов. И как признаются члены жюри, в этом конкурсе важны не только профессиональные навыки.
Виктор Басюк, заместитель министра просвещения России: "В первую очередь, это конечно человек, который должен любить детей, должен любить их искренне, неподдельно. Потому что дети всегда чувствуют фальшь, дети всегда чувствуют наигранность, их нельзя провести, и поэтому самое главное качество в любом педагоге, а уж тем более в воспитателе, который занимается воспитанием детей с самого раннего возраста, это его неподдельные искренние чувства».
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