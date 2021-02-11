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Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны на уроках
Федеральный Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в учебном процессе в школах. Врачи считают, что они вредят детям. При этом пользоваться планшетами и ноутбуками не возбраняется. По рекомендациям Роспотребнадзора, экран гаджета для использования на уроках должен быть размером не менее 12 дюймов в диагонали.
Елена Сарапулова, врач-офтальмолог: "Чем раньше вы дали в руки ребенку смартфон, те раньше происходят изменения с глазом. Он в прямом смысле слова растягивается. Форма глаза меняется. Глаз становится вместо круглого вытянутым. А раз он растягивается, фокус не попадает на сетчатку, происходят изменения глаза, нарушается биометрический параметр глаза, возникает близорукость".
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