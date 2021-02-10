В Перми стартуют финальные испытания конкурса «Воспитатель года России»
В Перми сегодня стартуют финальные испытания конкурса «Воспитатель года России». Столица Прикамья принимает статусные соревнования, так как в прошлый раз главный приз «Хрустальную жемчужину» завоевал пермяк Евгений Пепеляев. На конкурс, который продлится до 14 февраля, приехали участники из 80 регионов страны. Пермь и Пермский край представит воспитатель «Экосада» Анастасия Кораблева. Площадками для проведения конкурса станут несколько детских садов Перми.
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