В Перми стартуют финальные испытания конкурса «Воспитатель года России»

Городской департамент образования заключил соглашение с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом о сотрудничестве и совместной деятельности для реализации проекта «Учитель (воспитатель) на замену». Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, суть проекта заключается в том, чтобы будущие педагоги, студенты старших курсов университета помогали школам Перми преодолеть трудности, связанные с необходимостью для учителей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.Уже в этом месяце выберут 130 студентов-старшекурсников Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, которые будут проводить уроки в школе, занятия с дошкольниками, детьми с ограниченными возможностями здоровья, временно замещая педагогов старше 65 лет.