Осенью Пермь примет Всероссийскую олимпиаду по кулинарии и сервису

В столице Прикамья в сентябре состоится II Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда». Соответствующее подтверждение получено от Национальной ассоциации кулинаров России, которая выступает партнером конкурса и уже приступила к проработке плана основных мероприятий. В течение трех дней олимпиады профессионалы сферы общественного питания определят лучших мастеров по девяти направлениям, три из которых заявлены в конкурсную программу впервые.

В Перми выберут победителей:

· Всероссийского чемпионата «Шеф года» (конкурс на звание лучшего шеф-повара России);

· Кубка губернатора среди юниоров (первенство на звание лучшего юниора России среди поваров до 23 лет);

· Всероссийского чемпионата «Кондитер года» (конкурс на звание лучшего кондитера России);

· Арт-класса (выбор мастеров в композиции из шоколада и сахара, карвинге, дизайне свадебных тортов и т.п.);

· Всероссийского чемпионата кавистов (определение лучшего в России специалиста по алкогольным напиткам);

· Всероссийского чемпионата бариста (выбор лучшего мастера РФ по приготовлению кофе).

Еще три направления в этом году в рамках олимпиады пройдут впервые:

· Чемпионат ассоциации пиццайоло (конкурс мастеров по изготовлению пиццы);

· Всероссийский чемпионат «Официант года» (определение лучшего официанта России);

· День «прикамской кухни» (девять номинаций для поваров, кондитеров и пекарей).

Судейство по номинациям будет проходить по единым международным стандартам организации соревнований по системе Worldchefs с участием иностранных судей мирового уровня. Общий бюджет мероприятия составляет 28,5 млн руб. Из них 10 млн руб. – средства бюджета Прикамья, 18,5 млн руб. – инвестиции партнеров и спонсоров олимпиады.

Помимо кулинарных состязаний в рамках «Легенды» планируется организовать выставки и открыть фуд-корт. Все посетители мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и дегустациях, а также посмотреть показательные выступления кулинаров.