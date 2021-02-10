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Осенью Пермь примет Всероссийскую олимпиаду по кулинарии и сервису
В столице Прикамья в сентябре состоится II Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда». Соответствующее подтверждение получено от Национальной ассоциации кулинаров России, которая выступает партнером конкурса и уже приступила к проработке плана основных мероприятий. В течение трех дней олимпиады профессионалы сферы общественного питания определят лучших мастеров по девяти направлениям, три из которых заявлены в конкурсную программу впервые.
В Перми выберут победителей:
· Всероссийского чемпионата «Шеф года» (конкурс на звание лучшего шеф-повара России);
· Кубка губернатора среди юниоров (первенство на звание лучшего юниора России среди поваров до 23 лет);
· Всероссийского чемпионата «Кондитер года» (конкурс на звание лучшего кондитера России);
· Арт-класса (выбор мастеров в композиции из шоколада и сахара, карвинге, дизайне свадебных тортов и т.п.);
· Всероссийского чемпионата кавистов (определение лучшего в России специалиста по алкогольным напиткам);
· Всероссийского чемпионата бариста (выбор лучшего мастера РФ по приготовлению кофе).
Еще три направления в этом году в рамках олимпиады пройдут впервые:
· Чемпионат ассоциации пиццайоло (конкурс мастеров по изготовлению пиццы);
· Всероссийский чемпионат «Официант года» (определение лучшего официанта России);
· День «прикамской кухни» (девять номинаций для поваров, кондитеров и пекарей).
Судейство по номинациям будет проходить по единым международным стандартам организации соревнований по системе Worldchefs с участием иностранных судей мирового уровня. Общий бюджет мероприятия составляет 28,5 млн руб. Из них 10 млн руб. – средства бюджета Прикамья, 18,5 млн руб. – инвестиции партнеров и спонсоров олимпиады.
Помимо кулинарных состязаний в рамках «Легенды» планируется организовать выставки и открыть фуд-корт. Все посетители мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и дегустациях, а также посмотреть показательные выступления кулинаров.
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