Росавиация выдала разрешение на серийное производство пермских двигателей ПД-14

Росавиация выдала АО «ОДК – Пермские моторы» сертификат одобрения, предоставляющий право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21, сообщает Госкорпорация «Ростех».

Сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, в которую вошли представители Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.

«ПД-14 стал родоначальником целого семейства отечественных силовых установок, в которых применяются самые современные технологии и материалы. Полученный сертификат дает возможность приступить к серийному производству этих двигателей. В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут использованы для резерва при летных испытаниях нового самолета МС-21-310», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

Напомним, ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Он разрабатывался на основе проверенных временем конструкторских решений с применением современных технологий и отечественных материалов. Предполагается, что эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14-17%, чем у существующих аналогичных двигателей, а стоимость жизненного цикла ниже на 15-20%. «ПД-14 – один из наиболее совершенных российских авиационных двигателей, который создается при участии пермского предприятия. Такие значимые проекты подтверждают высокий уровень и профессионализм наших специалистов и еще раз доказывают, что нам есть, чем гордиться», – подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.