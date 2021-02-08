Пермская воздушная гавань вновь становится международной
С сегодняшнего дня пермский аэропорт вновь может считаться международным. Здесь официально разрешено принимать рейсы из-за рубежа. Правда, на понедельник нет ни одного такого - ни вылета, ни прилета. Ближайший заграничный рейс назначен на 26 февраля. Это будет чартер в Турцию. Как сообщают в пресс-службе пермской воздушной гавани, в настоящий момент идет активное согласование летных программ с авиаперевозчиками. В том числе речь идет и о возвращении маршрута Пермь-Прага.
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