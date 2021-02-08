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Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки - в сентябре 2021 года. Решение о переносе Всероссийской переписи населения принято с целью улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.
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