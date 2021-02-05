Туристические агентства начали продажу туров за рубеж
Туристические агентства открыли продажу туров из Перми за рубеж. Путевку можно забронировать в турецкие города Анталию, Аланию и Кемер, ближайшая дата вылета - 26 февраля. Также стартовала продажа туров в Дубай, первый вылет назначен на 5 марта. Выполнять международные рейсы из Большого Савино разрешено с 8 февраля.
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