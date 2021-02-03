В России закончился мораторий на поверку приборов учёта
Жителям Пермского края, чьи счетчики на воду, газ или электричество не прошли поверку, в феврале могут прийти квитанции, рассчитанные по средней сумме за три месяца. Кроме газа - при просроченном счетчике сумма здесь рассчитывается сразу по нормативу. Мораторий, введенный весной прошлого года, завершился 1 января. Он заключался в том, что граждан временно освободили от обязанности проводить поверку приборов учета. Теперь это вновь необходимо делать. Причем за свой счет. Выяснить установленный срок поверки можно в паспорте прибора. Или, например, как со счетчиками на газ, дата отображается в личном кабинете в сети интернет.
Елена Тускевич, начальник отдела начислений №2 Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края: "Если межповерочный интервал прибора учета закончился в конце года, то есть в декабре 2020 - с 1 января расчет платы будет производиться по среднемесячному потреблению коммунального ресурса, в последующем норматив. Хочется также отметить, что к нормативу может быть добавлен еще и повышающий коэффициент, который составляет в настоящее время 1,5 процента".
Сервисным обслуживанием приборов учета занимаются частные аккредитованные организации. Найти одну из них помогут в ТСЖ или управляющей кампании. Последним вообще сейчас рекомендовано делать коллективные заявки на поверку.
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