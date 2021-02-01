Платформа для B2B-сферы: нобходимые базовые функции

Сайт для оптового бизнеса проще всего запустить на основе платформы для b2b. Так вам не потребуется дорогостоящая разработка, а создание площадки будет реализовано в срок от пары недель.

Подробнее о том, что должна включать такая платформа, можно узнать по ссылке: https://www.agora.ru/blog/platforma-dlja-b2b-portala/. В этой же статье рассмотрим, какие модули необходимы компаниям, планирующим запустить MVP eCommerce.

Платформа для b2b-портала: что подключить в первую очередь

На старте работы с b2b-порталом для бизнеса ключевое значение будут иметь следующие функции:

- Каталог товаров или услуг и личный кабинет. Его интерфейс и особенности нужно персонализировать в зависимости от потребностей клиентских фирм - например, предлагать удобные единицы измерения количества продукции, оптимизировать описание товара, предлагать востребованные аналоги.

- Умный поиск - другая ключевая опция удобного решения. Разработчики позаботились о том, чтобы поиск подстраивался под запросы клиента, запоминал предыдущие результаты и выбранный вариант, искал не только по названию или артикулам продукции, но и по характеристикам и описанию.

- Автоматическая персонализация цен и скидок - важный аспект сотрудничества с оптовыми предприятиями. Рассчитывать скидки вручную удобно лишь пока вы работаете с десятком клиентов. Но при сотрудничестве с сотнями и тысячами закупщиков это уже нерационально: модуль автоматической персонализации цен с учетом десятков факторов освободит ваших менеджеров от этой рутины.

- Интеграция со складом. Отображение складских остатков в режиме реального времени позволит клиентам принимать решения на основе актуальных данных и бронировать товары прямо на складе вашего поставщика.

- Обработка заказов. Уведомления об изменении статуса, комментарии к заказу, чат с менеджером на стороне поставщика - все это упростит и ускорит работу с порталом для заказчика.

- Электронный документооборот. Этот модуль будет генерировать договоры, счета, акты сверки и ТТН внутри системы, что в сотни раз ускорит процедуру обмена и согласования документов между поставщиками и заказчиками.

- Оплата. Финансовый модуль позволит проводить транзакции внутри площадки благодаря подключению по API платежных шлюзов.

- Аналитика. Не тратьте время персонала на подготовку отчетов: пусть их также генерирует система. Это всегда точные данные, которые будут представлены в удобном виде вроде схем и графиков.

Подробнее обо всех функциях оптовой платформы для сферы b2b, необходимых на старте, можно узнать здесь.