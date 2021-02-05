Евробаскет: игры сборной по баскетболу сможет посмотреть большее количество зрителей

Оперштаб по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина принял решение увеличить число зрителей с 20 до 50% на объектах при проведении домашних матчей профессиональных спортивных клубов. Эти же изменения касаются соревнований сборных команд России по игровым видам спорта, проходящих на территории Пермского края.

«Матчи сборных – это всегда большой праздник для жителей Прикамья. Наши болельщики – одни из лучших в стране. Поэтом не случайно, что в преддверии отборочных матчей Евробаскета, мы сделали им шаг навстречу. Однако призываю посетителей спортивных мероприятий соблюдать все необходимые профилактические меры», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава региона обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности и вместе с тем комфорта для всех, кто будет посещать матчи. В частности, постараться исключить столпотворения при входе на объект, предусмотреть варианты развлекательных программ для детей. «На нас лежит большая ответственность за здоровье участников матчей, гостей и зрителей, поэтому необходимо четко выполнять все санитарные требования и связанные с международным протоколом по борьбе с СOVID-19 и региональными правилами», – заключил Дмитрий Махонин.

За несколько дней до начала турнира УДС «Молот» проинспектирует комиссия ФИБА, которая даст свое заключение и, если потребуется, рекомендации по организации работы на матчах.

Все работы по подготовке УДС "Молот" к международным играм должны быть выполнены к 10 февраля. В настоящее время завершается работа по выравниванию высоты ступеней всех лестничных маршей на эвакуационных выходах. Также осуществляется косметический ремонт фойе и коридоров, ведущих к раздевалкам команд и судей, помещения кассового зала и входных групп к нему.

С 18 по 22 февраля Пермь примет два заключительных этапа квалификации Евробаскета-2022. Отказ от традиционных матчей дома и на выезде – необходимая мера для защиты здоровья игроков, тренеров, судей и других лиц, принятая в соответствии с рекомендациями комиссии по соревнованиям и медицинской комиссии ФИБА. Поэтому оставшиеся отборочные матчи континентальных чемпионатов пройдут в «пузырях» – закрытых периметрах с особым режимом противовирусной защиты. На паркете УДС «Молот» сыграют все участники группы В:

18 февраля – Италия – Северная Македония,

19 февраля – Италия – Эстония,

19 февраля – Северная Македония – Россия,

21 февраля – Северная Македония – Италия,

21 февраля – Россия – Эстония,

22 февраля – Эстония – Северная Македония.