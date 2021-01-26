В отделениях МФЦ теперь можно подать заявку на сельскую ипотеку
С 25 января у жителей Пермского края появилась возможность через многофункциональные центры «Мои Документы» подавать заявки на предоставление льготной ипотеки для покупки или строительства жилья в сельских территориях.
Выдача льготной ипотеки для обеспечения населения доступным и комфортным жильем в сельской местности входит в состав государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг.
Воспользоваться кредитом может любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет. Ипотека предоставляется на срок до 25 лет по ставке не более 3% годовых. Максимальная сумма займа - 3 млн рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 10%, для внесения которого, в том числе, можно использовать средства из материнского (семейного) капитала.
Стоит отметить, что сельскую ипотеку можно получить только один раз в жизни. А денежные средства можно направить исключительно на строительство дома или приобретение недвижимости, расположенной в сельской местности. При этом объект может находиться на территории другого региона.
В целом в 2020 году в Пермском крае по программе льготной ипотеки было выдано 646 кредитов на общую сумму свыше 1,23 миллиарда рублей на покупку или строительство жилья в сельской местности.
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