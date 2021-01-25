В Прикамье отмечают День студента

В России отмечают День студента. Понятно, что из-за пандемии коронавируса впервые никаких массовых мероприятий в вузах не запланировано - всё переносится в онлайн-формат.

В частности в ПГАТУ запустили флешмоб в социальных сетях. В своих коротких видеороликах первокурсники рассказывают о том, как прошли первые полгода обучения в Пермском аграрном университете, делятся впечатлениями.

В Пермском классическом университете празднование пройдет в совмещенном формате – онлайн и оффлайн. Представители факультетов будут соревноваться в спортивных, творческих, интеллектуальных и кулинарных направлениях. Трансляция всех событий состоится в группе ПГНИУ Вконтакте.

Всех пермских студентов с праздником поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Молодежь – гордость и главный потенциал Прикамья. Вы удивляете своими смелыми идеями, радуете честностью и открытостью миру. Мы создаем все условия для того, чтобы молодые ребята хотели учиться, жить и работать в родном крае. Сегодня у нас строится комфортное жилье, создаются новые рабочие места, проходят яркие культурные события. Уверен, что каждый из вас обязательно найдет себя здесь, в Пермском крае", - отметил глава региона Дмитрий Махонин.