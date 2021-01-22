«Лыжня России» пройдет в новом формате

В связи с эпидемиологической ситуацией в Пермском крае Всероссийская массовая гонка на лыжах пройдет в новом формате. Как сообщили в краевом Минспорта, мероприятие пройдет в течение нескольких дней с 26 января по 13 февраля.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: «По-прежнему в ней смогут принять участие все желающие независимо от возраста и спортивной подготовки. Но теперь это будет не массовый забег. Каждый сможет преодолеть одну из трех дистанций на выбор: 2, 5 или 10 км, в удобное время и в любом месте».

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на портале «Умный спорт» и получить индивидуальный номер. Регистрация участников на портале начнется с 26 января 2021 года. В краевом Минспорта обращают внимание, что для всех жителей региона будет действовать единая и единственная заявочная форма.

Участникам, выбравшим забег на 2 км, необходимо будет загрузить в свой аккаунт на портале «Умный спорт» фото либо видео после финиша и время преодоления маршрута. Пройти 2 км на лыжах можно в период от момента регистрации до 13 февраля.

Для лыжников, выбравших маршрут 5 или 10 км нужно подтверждение (скриншот) с приложения или фото фитнес-браслета, на котором отражены длина дистанции и время ее преодоления. Файлы также необходимо загрузить в личный кабинет на портале «Умный спорт». Забег 5 км предусмотрен для юношей и девушек до 17 лет. Всем, кто старше предлагается – 10 км.

Участники дистанций 5 и 10 км могут пройти маршрут и загрузить результаты с 26 января до 7 февраля включительно. После этого будет сформирован предварительный рейтинг спортсменов в каждой группе. На 5 км среди юношей и девушек младше 17 лет, и на 10 км среди мужчин и женщин старше 17 лет. Лыжники, показавшие лучшие 25 результатов в своей категории, примут участие в Суперфинале. Он состоится 13 февраля в Перми на Лыжной базе «Прикамье».

Каждый суперфиналист из ТОП-25 получит сувенирную продукцию Министерства физической культуры и спорта Пермского края, а победители и призеры будут награждены медалями и дипломами Минспорта России.

По окончании забегов, с 15 февраля во всех видах начнется выдача главных атрибутов «Лыжни России» – номер и сувенирная шапочка. Выдача будет проводиться во всех муниципальных образованиях региона. Место получения сувенирной продукции каждый участник сможет выбрать самостоятельно при регистрации на портале «Умный спорт».

Организаторы обращают внимание, что количество сувенирной продукции ограничено. При этом количество участников может быть больше. Среди тех, кто выйдет на старт сверх установленных организаторами лимитов, будут разыграны ценные призы.