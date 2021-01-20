В Прикамье стартовала декларационная кампания

В Пермском крае началась кампания по декларированию доходов. Как сообщили в пресс-службе регионального УФНС России, самостоятельно отчитаться о доходах за 2020 год обязаны граждане, реализовавшие имущество (в том числе транспортные средства), находившееся в собственности менее минимального срока владения, от сдачи в наем имущества, в случае получения подарков не от близких родственников, а так же других доходов, при получении которых не был удержан налог.

Кроме того обязанность представить декларацию по форме 3-НДФЛ возложена на индивидуальных предпринимателей, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, нотариусов, арбитражных управляющих и других лиц, занимающихся частной практикой.

Срок представления декларации по форме 3-НДФЛ – не позднее 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в филиале МФЦ.

Представление налоговой декларации не означает незамедлительную уплату налога. НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо будет уплатить до 15 июля 2021 года.

За несвоевременное представление налоговой декларации и неуплату НДФЛ предусмотрены штрафные санкции.

На граждан, представляющих налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, или имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких либо налоговых санкций.