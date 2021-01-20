Обзор лучших матчей РПЛ 2020 года

Проведенные встречи проходили в условиях жесткой конкуренции. Было заметно, что игроки готовы выложить все накопленные за период карантина силы. Это повлияло на насыщенность матчей неповторимыми игровыми моментами, большим количеством голов.

«Ростов» – ЦСКА (встреча за 9.03)

На 20-й минуте с поля был удален Ильзат Ахметов, гостям пришлось доигрывать матч вдесятером. Игровой накал усилился после промаха Романа Еременко при реализации пенальти. Первыми забили армейцы, но спустя 6 минут 7-й номер команды «Ростов» сровнял счет, реабилитировавшись за незабитый стандарт.

Во втором тайме красную карточку получил игрок обороны ЦСКА Вадим Карпов, Ивелин Попов реализовал пенальти. Позже мяч опять оказался в воротах армейцев, первый гол за «Ростов» забил Павел Мамаев.

Гости, играя вдевятером, не переставали атаковать до конца матча, но смогли забить лишь 1 гол. Окончательный счет встречи – 3:2, победили ростовчане.

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«Ростов» – «Краснодар» (матч за 1.07)

Эта встреча стала рекордной по продолжительности. За историю существования РПЛ еще ни разу команды не играли 19 минут в компенсированное время. Счет в 1-м тайме открыл Маркус Берг из команды «Краснодар».

Свести матч вничью ростовчане смогли только на 2-й дополнительной минуте под конец матча. После игры Кайо рукой было назначено пенальти, реализованное Ивелином Поповым. В общем команды сыграли 111 мин 25 с.

«Краснодар» – «Зенит» (встреча за 5.07)

Матч был важен для обеих команд. Краснодарцы в случае выигрыша потеснили бы «Локомотив», находящийся на 2-й строчке. «Зенит» мог досрочно завоевать чемпионство и установить рекорд. До этого триумфатор определялся не раньше, чем в 27-м туре. Ключевые моменты встречи:

- гол вначале матча от Сердара Азмуна из «Зенита»;

- мяч в ворота соперников от краснодарца Даниила Уткина в средине 1-го тайма;

- реализация Артемом Дзюбой пенальти на добавленных минутах первой половины;

- дубль Уткина после перерыва;

- ответ Азмуна через 2 минуты после сравнения счета;

- закрепление победы «Зенита» Алексеем Суторминым.

Петербуржская команда выиграла матч со счетом 4:2, став шестикратным триумфатором РПЛ.

«Тамбов» – «Динамо» (встреча за 01.11)

Бело-голубые сразу повели в счете, отличился Даниил Лесовой. Во второй половине были удалены Антон Килин, Гурам Тетрашвили из «Тамбова».

Вдевятером хозяева сумели сровнять счет. Герман Онугха реализовал 11-метровый на 64-й мин. В добавленный период Николай Комличенко забил пенальти, «Динамо» вышли вперед.

Буквально сразу же назначили еще один 11-метровый, но теперь правила нарушил игрок бело-голубых. Реализовывать стандарт поставили Онугху, однако Антон Шунин парировал удар, принеся москвичам победу.

«Химки» – «Локомотив» (встреча за 17.11)

Команды подходили к матчу в лучшей форме, следовало ожидать ожесточенную борьбу.

Невероятно насыщенный событиями матч закончился триумфом команды «Химки» со счетом 3:2. Кухарчук под конец матча оформил дубль команды «Химки».

Расписание ближайших встреч РПЛ 2021

Футбольный 2021 год начнется с матча «Тамбов» – «Ротор» 26.02.2021 Спортивное сообщество прогнозируют ничью в данной встрече. В Матчах 27.02.2021 бонусы и фрибеты букмекерских контор, а также статистика ставок Betauth., показывают: игроки уже сделали для себя все выводы, большинство ориентировано на такие результаты:

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«Химки» – «Уфа», прогнозируется победа хозяев;

«Зенит» – «Ростов», ожидается триумф петербуржцев;

«Сочи» – «Арсенал» Тула, более вероятна победа хозяев;

«Локомотив» – ЦСКА, прогнозируется триумф гостей.



