Пермяки стали призерами Всероссийского конкурса «Мир Самбо»
Учащиеся Колледжа олимпийского резерва Пермского края стали призерами Всероссийского конкурса «Мир Самбо». Он прошел в онлайн-формате с участием 130 команд и более 15 тыс. ребят из разных регионов страны. Конкурс проводился в нескольких возрастных категориях и состоял из четырех испытаний: интеллектуальная викторина «Знатоки самбо», проектная работа «Легенды самбо нашего края…», спортивный режим «Быстрее, выше, сильнее!», демо самбо (произвольная программа).
Пермский край представляла команда из 6 студентов Колледжа олимпийского резерва. В категории обучающиеся 18-25 лет воспитанники группы №315 заняли 2 место. Кубок, медали и дипломы призерам лично вручил заслуженный тренер, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, исполнительный директор Международной федерации самбо (FIAS) Сергей Табаков.
Всероссийский конкурс «Мир самбо» проводился впервые. Его цель – популяризация самбо среди школьного и студенческого сообщества, поддержка и стимулирование талантливых детей и подростков и спортивного клубного движения самбистов, а также передача профессионального опыта между образовательными учреждениями.
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